Indicadores

AFL_WinnerV2_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
910
Ranking:
(13)
Publicado:
Actualizado:
AFL_WinnerV2.mq5 (12.41 KB) ver
AFL_WinnerV2_HTF.mq5 (12.97 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador AFL_WinnerV2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador AFL_WinnerV2.mq5.

Fig. 1. AFL_WinnerV2

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16358

