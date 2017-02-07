Der Experte Exp_AFL_WinnerV2 mit der Verwendung des Indikators AFL_WinnerV2. Das Signal für die Eröffnung einer Position wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn ein Durchbruch der Ebene Übergekauft oder Überverkauft des Indikators stattgefunden hat. Als Signal für die Schließung der Position gilt die Veränderung der Farbe des Indikators gegen den Trend nach der offenen Position.

Für die korrekte Arbeit des generierten Experten muss die kompilierte Datei des Indikators AFL_WinnerV2.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

Es soll auch berücksichtigen, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Experten bei diesen Brokern vorgesehen ist, die nicht nullwertigen Spread anbieten und bieten die Möglichkeit der Setzung Stop Loss und Take Profit zugleich mit der Eröffnung einer Position an. Andere Variante dieser Bibliothek kann man durch den Link Trade Algorithmus runterladen.

Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.

in Abb.1. Die Beispiele der Trades am Chart



Die Testergebnisse von 2015 am EURJPY H8:

in Abb.2. Das Chart der Testergebnisse