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Exp_AFL_WinnerV2 - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_AFL_WinnerV2 с использованием индикатора AFL_WinnerV2. Сигнал для открывания позиции формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой уровня перекупленности или перепроданности индикатора. Сигналом для закрывания позиции будет изменение цвета индикатора против тренда по открытой позиции.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора AFL_WinnerV2.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURJPY H8:
Рис.2. График результатов тестирования
Индикатор AFL_WinnerV2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.SyncChart
Синхронизация показываемых баров на всех открытых в терминале графиках.
Эксперт Exp_ColorXvaMA_Digit построен на основе изменения цвета индикатора ColorXvaMA_Digit.Мультивалютный ночной скальпер Night Scalper Multi
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