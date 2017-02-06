AFL_WinnerV2指標を使うExp_AFL_WinnerV2エキスパートアドバイザーです。ポジションを開くためのシグナルは、指標の買われ過ぎ/売られ過ぎレベルのブレイクアウトがある場合、バーが閉じるときに形成されます。指標のポジションの動向に反する色の変化はポジション決済のシグナルです。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたAFL_WinnerV2.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証では、エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1 チャートでの約定の例



H8での2015のEURJPYの検証結果：

図2 検証結果のチャート