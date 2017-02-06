コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_AFL_WinnerV2 - MetaTrader 5のためのエキスパート

ビュー:
815
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Experts\
Exp_AFL_WinnerV2.mq5 (8.64 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
AFL_WinnerV2.mq5 (12.41 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
AFL_WinnerV2指標を使うExp_AFL_WinnerV2エキスパートアドバイザーです。ポジションを開くためのシグナルは、指標の買われ過ぎ/売られ過ぎレベルのブレイクアウトがある場合、バーが閉じるときに形成されます。指標のポジションの動向に反する色の変化はポジション決済のシグナルです。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたAFL_WinnerV2.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証では、エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定の例

図1　チャートでの約定の例


H8での2015のEURJPYの検証結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

AFL_WinnerV2_HTF AFL_WinnerV2_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むAFL_WinnerV2指標です。

JSatl_HTF JSatl_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むJSatl指標です。

垂直ヒストグラムコンストラクタ 垂直ヒストグラムコンストラクタ

指標、時系列およびそれらの導函数の統計分布のヒストグラムを作成するためのコンストラクタです。

JSatl_Digit_System JSatl_Digit_System

この指標はJSatl_Digitアルゴリズムで処理された高値および安値価格系列に基づくチャネルを使用してブレークアウトシステムを実装します。