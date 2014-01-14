CodeBaseSecciones
Demo_FileReadDouble - indicador para MetaTrader 5

El indicador lee los datos del Moving Average desde un archivo binario y los visualiza en una subventana separada. Para obtener el archivo con los datos se debe ejecutar previamente el script Demo_FileWriteDouble. El indicador se visualiza correctamente en periodos mayores o iguales que el preriodo para el cual se calcularon sus valores.

Demo_FileReadDouble


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1630

