Indikatoren

Demo_FileReadDouble - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator liest Daten des Moving Average aus der binären Datei und zeigt sie in einem separaten Unterfenster an. Um diese Datei zu erhalten, müssen sie zuvor das Demo_FileWriteDouble Skript ausführen. Der Indikator wird korrekt auf jenen TimeFrames angezeigt, die gleich oder größer dem TimeFrame sind, auf dem der Indikator berechnete wurde.

Demo_FileReadDouble


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1630

