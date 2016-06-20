und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Demo_FileReadDouble - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator liest Daten des Moving Average aus der binären Datei und zeigt sie in einem separaten Unterfenster an. Um diese Datei zu erhalten, müssen sie zuvor das Demo_FileWriteDouble Skript ausführen. Der Indikator wird korrekt auf jenen TimeFrames angezeigt, die gleich oder größer dem TimeFrame sind, auf dem der Indikator berechnete wurde.
