Demo_FileReadDouble - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
1120
(18)
O indicador lê os dados da Média Móvel a partir do arquivo binário e os exibe em uma sub-janela separada. Para obter o arquivo com os dados você precisa executar primeiramente o script Demo_FileWriteDouble . O indicador é exibido corretamente em prazos que sejam maiores ou igual ao prazo em que o indicador foi calculado.

Demo_FileReadDouble

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1630

