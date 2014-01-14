Participe de nossa página de fãs
Demo_FileReadDouble - indicador para MetaTrader 5
O indicador lê os dados da Média Móvel a partir do arquivo binário e os exibe em uma sub-janela separada. Para obter o arquivo com os dados você precisa executar primeiramente o script Demo_FileWriteDouble . O indicador é exibido corretamente em prazos que sejam maiores ou igual ao prazo em que o indicador foi calculado.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1630
Previsão da próxima mudança de intervalo do candle em gráfico diário.Demo_FileSize
O script demonstra o exemplo de como usar a função FileSize().
O script demonstra o exemplo de como usar a funçãoFileWriteDouble().BrainTrend1 e BrainTrend2
BrainTrend1 e BrainTrend2 são colocados em janela minimizada para remover elementos excessivos do trabalho gráfico. BrainTrend1 (pontos quadrados superiores) é um indicador básico tendência, enquanto BrainTrend2 (pontos menores redondos) é um indicador de confirmação.