演示_FileReadDouble - MetaTrader 5脚本

指标从二进制文件中读取 Moving Average（移动平均线） 数值并显示在分离的子窗口中。为得到文件，您要首先运行 演示_FileWriteDouble 脚本。当显示的时间帧大于或等于文件中时间帧时，指标可正确显示。

演示_FileReadDouble


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1630

