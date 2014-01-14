Autor: Andrey N. Bolkonsky



El indicador Estocástico (smoothed q-period Stochastic) de William Blau está basado en el indicador Estocástico (ver Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico).

Se muestra la distancia entre el precio de cierre y el precio más bajo de las barras q. El valor numérico del Estocástico muestra la posición del precio en relación con el precio más bajo del período (barras q), los valores son >=0.







WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_TStoch.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\





Indicador Estocástico Blau_TStoch

Cálculo:

Se utiliza la siguiente formula para el cálculo del periodo-q del Estocástico:

stoch(price,q) = price - LL(q)

price - precio de cierre de la temporalidad actual;

q - número de barras, utilizadas para el cálculo del Estocástico;

LL(q) - El precio más bajo de las barras q.

donde:

El período-Q del estocástico suavizado se calcula de la siguiente manera:



TStoch(price,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( stoch(price,q) ,r),s),u)

donde:

price - precio de cierre;

q - número de barras, utilizadas para el cálculo del Estocástico;

stoch(price,q)=price-LL(q)- periodo q del Estocástico;

EMA(stoch(price,q),r) - 1er suavizado- media móvil exponencialmente suavizada con el periodo r, aplicado al Estocástico;

EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavizado - EMA del periodo s, aplicado al resultado del 1er suavizado;

EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3er suavizado - EMA del periodo u, aplicado al resultado del 2º suavizado.

Parámetros de entrada:



q - periodo, utilizado para el cálculo del Estocástico (por defecto q=5);

r - periodo de la 1ª EMA, aplicado al Estocástico (por defecto r=20);

s - periodo de la 2ª EMA, aplicado al resultado del 1er suavizado (por defecto s=5);

u - periodo de la 3ª EMA, aplicado al resultado del 2º suavizado (por defecto u=3);

AppliedPrice - tipo de precio (Por defecto AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

Nota:

