Stochastic Oscillator Blau_TS_Stochastic - indicador para MetaTrader 5
Autor: Andrey N. Bolkonsky
El Oscilador Estocástico se basa en el Stochastic Index de William Blau (ver Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico).
- WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
- Blau_TS_Stochastic.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\
Oscilador Estocástico de William Blau
Cálculo:
El Oscilador Estocástico es definido así:
TS_Stochastic(price,q,r,s,u) = TStochI(price,q,r,s,u)
La línea de señal se calcula utilizando el suavizado:
SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA(TS_Stochastic(price,q,r,s,u) ,ul)
- TS_Stochastic() - Estocástico Rápido, %k - Stochastic Index TStochI(price,q,r,s,u);
- SignalLine() - Estocástico Lento (Linea de señal), %d media móvil exponencialmente suavizada con el periodo ul, aplicado al Estocástico Rápido (%k);
- ul - EMA periodo suvizado de la Linea de Señal.
Parámetros de entrada:
- representación gráfica #0 - Estocástico Rápido (Stochastic Index), %k:
- q - periodo del Estocástico (por defecto q=5);
- r - periodo de la 1ª EMA, aplicado al Estocástico (por defecto r=20);
- s - periodo de la 2ª EMA suavizada, aplicado al resultado del 1er suavizado (por defecto s=5);
- u - periodo de la 3ª EMA suavizada, aplicado al resultado del 2º suavizado (por defecto u=3);
- representación gráfica #1 - Estocástico Lento (Linea de señal), %d:
- ul - periodo de la EMA suavizada (linea de señal), aplicada al Estocástico Rápido (por defecto ul=3);
- AppliedPrice - tipo de precio (Por defecto AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Nota:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0.If r, s or u =1, no se utiliza suavizado;
- ul>0. Si ul=1, el oscilador y las líneas de señal son las mismas;
- Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).
