CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Stochastic Oscillator Blau_TS_Stochastic - indicador para MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1573
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
blau_ts_stochastic.mq5 (11.73 KB) ver
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor: Andrey N. Bolkonsky

El Oscilador Estocástico se basa en el Stochastic Index de William Blau (ver Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico).

  • WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
  • Blau_TS_Stochastic.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\

Oscilador Estocástico de William Blau

Oscilador Estocástico de William Blau

Cálculo:

El Oscilador Estocástico es definido así:

TS_Stochastic(price,q,r,s,u) = TStochI(price,q,r,s,u)

La línea de señal se calcula utilizando el suavizado:

SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA(TS_Stochastic(price,q,r,s,u) ,ul)

donde:
  • TS_Stochastic() - Estocástico Rápido, %k - Stochastic Index TStochI(price,q,r,s,u);
  • SignalLine() - Estocástico Lento (Linea de señal), %d media móvil exponencialmente suavizada con el periodo ul, aplicado al Estocástico Rápido (%k);
  • ul - EMA periodo suvizado de la Linea de Señal.

Parámetros de entrada:

  • representación gráfica #0 - Estocástico Rápido (Stochastic Index), %k:
    • q - periodo del Estocástico (por defecto q=5);
    • r - periodo de la 1ª EMA, aplicado al Estocástico (por defecto r=20);
    • s - periodo de la 2ª EMA suavizada, aplicado al resultado del 1er suavizado (por defecto s=5);
    • u - periodo de la 3ª EMA suavizada, aplicado al resultado del 2º suavizado (por defecto u=3);
  • representación gráfica #1 - Estocástico Lento (Linea de señal), %d:
    • ul - periodo de la EMA suavizada (linea de señal), aplicada al Estocástico Rápido (por defecto ul=3);
  • AppliedPrice - tipo de precio (Por defecto AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

Nota:

  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0.If r, s or u =1, no se utiliza suavizado;
  • ul>0. Si ul=1, el oscilador y las líneas de señal son las mismas;
  • Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/365

Demo_FileSize Demo_FileSize

Este script muestra un ejemplo del uso de la función FileSize()

Stochastic Momentum Blau_SM Stochastic Momentum Blau_SM

Stochastic Momentum de William Blau.

Stochastic Index Blau_TStochI Stochastic Index Blau_TStochI

Indicador Stochastic Index (periodo-q del Estocástico con suavizado normalizado) de William Blau.

Demo_FileReadDouble Demo_FileReadDouble

Este indicador muestra un ejemplo del uso de la función FileReadDouble()