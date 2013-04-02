CodeBaseРазделы
Индикаторы

Demo_FileReadDouble - индикатор для MetaTrader 5

2445
(18)
Индикатор считывает данные Скользящего среднего из бинарного файла и отображает их в отдельном подокне. Для получения файла с данными, нужно предварительно выполнить скрипт Demo_FileWriteDouble. Индикатор корректно отображается на таймфреймах больших или равных таймфрейму, на котором происходил расчет индикатора.

Demo_FileReadDouble


