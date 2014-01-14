Autor: Andrey N. Bolkonsky



El Stochastic Index (periodo-q del Estocástico con suavizado normalizado) de William Blau, se describe en el libro Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico.

Los valores de los indicadores son normalizados y mapeados entre los intervalos [0,+100]. Esto permite determinar la sobrecompra/sobreventa del mercado.



WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_TStochI.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\





Indicador Stochatic Index de William Blau



Cálculo:



El indicador Stochastic Index es calculado por la fórmula:

100 * EMA(EMA(EMA( price-LL(q) ,r),s),u) 100 * TStoch(price,q,r,s,u)

TStochI(price,q,r,s,u) = ------------------------------------------------- = ----------------------------------

EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)



donde:

price - precio de cierre;

q - número de barras, utilizadas en el calculo;

LL(q) - precio más bajo de las barras q;

HH(q) - precio más alto de las barras q;

stoch(q)=price-LL(q) - periodo-q del Estocástico;

TStoch(price,q,r,s,u) - triple suavizado del periodo-q del Estocástico;

HH(q)-LL(q) - rango del precio del período-q;

EMA(...,r) - 1er suavizado- media móvil exponencialmente suavizada con el periodo r, aplicado a:

periodo-q Estocástico; periodo-q Rango del precio;

EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavizado - EMA del periodo s, aplicado al resultado del 1er suavizado;

EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3er suavizado - EMA del periodo u, aplicado al resultado del 2º suavizado.

if EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0, the TStochI(price,q,r,s,u)=0.

Parámetros de entrada:



q - periodo, utilizado para el cálculo del Estocástico (por defecto q=5);

r - periodo de la 1ª EMA, aplicado al Estocástico (por defecto r=20);

s - periodo de la 2ª EMA, aplicado al resultado del 1er suavizado (por defecto s=5);

u - periodo de la 3ª EMA, aplicado al resultado del 2º suavizado (por defecto u=3);

AppliedPrice - tipo de precio (Por defecto AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

Nota:

