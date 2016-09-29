無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Demo_FileReadDouble - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 857
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標はバイナリファイルから移動平均のデータを読み込んで別のサブウィンドウで表示します。データファイルの取得には、初めにDemo_FileWriteDoubleスクリプトの実行が必要です。指標は計算された時間枠以上の時間枠で正しく表示されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1630
Demo_FileWriteDouble
このスクリプトはFileWriteDouble()関数の使用例を実証します。Demo_FileReadDatetime
この指標はFileReadDatetime()関数の使用例を実証します。
Demo_FileSize
このスクリプトはFileSize() 関数の使用例を実証します。Demo_FileTell
このスクリプトは FileTell()関数の使用例を実証します。