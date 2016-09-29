コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Demo_FileReadDouble - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標はバイナリファイルから移動平均のデータを読み込んで別のサブウィンドウで表示します。データファイルの取得には、初めにDemo_FileWriteDoubleスクリプトの実行が必要です。指標は計算された時間枠以上の時間枠で正しく表示されます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1630

Demo_FileWriteDouble Demo_FileWriteDouble

このスクリプトはFileWriteDouble()関数の使用例を実証します。

Demo_FileReadDatetime Demo_FileReadDatetime

この指標はFileReadDatetime()関数の使用例を実証します。

Demo_FileSize Demo_FileSize

このスクリプトはFileSize() 関数の使用例を実証します。

Demo_FileTell Demo_FileTell

このスクリプトは FileTell()関数の使用例を実証します。