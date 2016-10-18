CodeBaseSecciones
RVIDiff_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
RVIDiff.mq5 (7.68 KB) ver
RVIDiff_HTF.mq5 (8.17 KB) ver
Indicador RVIDiff con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador RVIDiff.mq5.

Fig. 1. Indicador RVIDiff_HTF

Exp_RVIDiff Exp_RVIDiff

El experto Exp_RVIDiff está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del oscilador RVIDiff.

StepSto_v2 StepSto_v2

Indicador de tendencia.

LaguerreFilterCloud LaguerreFilterCloud

Indicador de dos medias móviles del libro de John Ehlers "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".

RVIDiffSign RVIDiffSign

Indicador de señal de semáforo con uso del código del indicador RVIDiff.