igorad

igorad

Indicador de tendencia. La referencia a la hora de determinar la tendencia será la ubicación del histograma y de la línea señal del indicador con respecto al 0. En cuanto a la ejecución de operaciones, nos guiaremos por el cruce de la línea de señal y el histograma, momento en el que el histograma cambiará de color.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 25.10.2007.

Fig.1 Indicador StepSto_v2