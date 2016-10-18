Pon "Me gusta" y sigue las noticias
StepSto_v2 - indicador para MetaTrader 5
- 915
-
Autor real:
igorad
Indicador de tendencia. La referencia a la hora de determinar la tendencia será la ubicación del histograma y de la línea señal del indicador con respecto al 0. En cuanto a la ejecución de operaciones, nos guiaremos por el cruce de la línea de señal y el histograma, momento en el que el histograma cambiará de color.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 25.10.2007.
Fig.1 Indicador StepSto_v2
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16217
