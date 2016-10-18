CodeBaseSecciones
LaguerreFilterCloud - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
760
(19)
Autor real:

Witold Wozniak

Indicador de dos medias móviles del libro de John Ehlers "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".

Fig. 1. Indicador LaguerreFilterCloud

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16242

Indicador RVIDiff con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

El experto Exp_RVIDiff está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del oscilador RVIDiff.

Indicador de señal de semáforo con uso del código del indicador RVIDiff.

Sistema comercial construido con las señales del indicador STLMCandle.