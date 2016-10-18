Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
LaguerreFilterCloud - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 760
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Witold Wozniak
Indicador de dos medias móviles del libro de John Ehlers "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".
Fig. 1. Indicador LaguerreFilterCloud
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16242
RVIDiff_HTF
Indicador RVIDiff con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_RVIDiff
El experto Exp_RVIDiff está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del oscilador RVIDiff.
RVIDiffSign
Indicador de señal de semáforo con uso del código del indicador RVIDiff.Exp_STLMCandle
Sistema comercial construido con las señales del indicador STLMCandle.