Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_RVIDiff - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 915
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El experto Exp_RVIDiff está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del oscilador RVIDiff. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar un cambio de dirección del movimiento del histograma.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo complilado del indicador RVIDiff.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2015 en USDCAD H6:
Fig.2. Gráfico de resultados de simulación
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16222
Indicador de tendencia.Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin
El experto Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del indicador i-SpectrAnalysis_Chaikin.
Indicador RVIDiff con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.LaguerreFilterCloud
Indicador de dos medias móviles del libro de John Ehlers "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".