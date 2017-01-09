CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

RVIDiff_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
651
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
RVIDiff.mq5 (7.68 KB) ansehen
RVIDiff_HTF.mq5 (8.17 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der RVIDiff Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die RVIDiff.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der RVIDiff_HTF Indikator

Abb.1. Der RVIDiff_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16223

Exp_RVIDiff Exp_RVIDiff

Der Exp_RVIDiff Expert Advisor basierend auf Änderung der Richtung des RVIDiff Indikators.

StepSto_v2 StepSto_v2

Trendindikator.

LaguerreFilterCloud LaguerreFilterCloud

Indikator basierend auf zwei gleitenden Durchschnitten aus dem Buch "Cybernetic Analysis for Stocks und Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading" von John Ehlers.

Exp_STLMCandle Exp_STLMCandle

Handelssystem basierend auf der STLMCandle Indikator Signale.