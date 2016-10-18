Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RVIDiff - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
DesO'Regan
Diferencia suavizada entre las líneas principal y de señal del oscilador RVI en forma de histograma de color.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador RVIDiff
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16129
