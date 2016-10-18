Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
RVIDiffSign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 936
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador de señal de semáforo con uso del código del indicador RVIDiff.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador RVIDiffSign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16243
Indicador de dos medias móviles del libro de John Ehlers "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".RVIDiff_HTF
Indicador RVIDiff con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Sistema comercial construido con las señales del indicador STLMCandle.StochasticDiff_HTF
Indicador StochasticDiff con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.