コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

RVIDiff_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
848
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
RVIDiff.mq5 (7.68 KB) ビュー
RVIDiff_HTF.mq5 (8.17 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動


入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つRVIDiff指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはRVIDiff.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　RVIDiff_HTF指標

図1　RVIDiff_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16223

Exp_RVIDiff Exp_RVIDiff

Exp_RVIDiffエキスパートアドバイザーはRVIDiff指標の色の変化に基づいています。

StepSto_v2 StepSto_v2

トレンド指標

LaguerreFilterCloud LaguerreFilterCloud

ジョンエラーズ著作の本「Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading（株式や先物のためのサイバネティック分析：最先端のDSP技術があなたの取引を改善）」の2つの移動平均線に基づいた指標。

Exp_STLMCandle Exp_STLMCandle

STLMCandle指標のシグナルに基づいた取引システム