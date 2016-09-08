Эксперт Exp_RVIDiff построен на основе изменения направления движения индикатора RVIDiff.

Индикатор из двух скользящих средних из книги Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".

Торговая система, построенная на сигналах индикатора STLMCandle.