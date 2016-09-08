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RVIDiff_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор RVIDiff с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора RVIDiff.mq5.
Рис.1. Индикатор RVIDiff_HTF
Exp_RVIDiff
Эксперт Exp_RVIDiff построен на основе изменения направления движения индикатора RVIDiff.StepSto_v2
Трендовый индикатор.
LaguerreFilterCloud
Индикатор из двух скользящих средних из книги Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".Exp_STLMCandle
Торговая система, построенная на сигналах индикатора STLMCandle.