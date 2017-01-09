CodeBaseKategorien
Indikatoren

StepSto_v2 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Echter Autor:

igorad

Trendindikator. Die Lage des Histogramms und der Signalleitung des Indikators im Vergleich zum 0 Level dient als Orientierung, um den Trend zu bestimmen. Bei Überschneidung der Signallinie und des Histogramms wo sich die Farbe des Histogramms ändert, kann als Signal zur Ausführung von Trades verwendet werden;

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 25.10.2007.

Abb.1 Der StepSto_v2 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16217

