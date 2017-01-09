und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Trendindikator. Die Lage des Histogramms und der Signalleitung des Indikators im Vergleich zum 0 Level dient als Orientierung, um den Trend zu bestimmen. Bei Überschneidung der Signallinie und des Histogramms wo sich die Farbe des Histogramms ändert, kann als Signal zur Ausführung von Trades verwendet werden;
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 25.10.2007.
Abb.1 Der StepSto_v2 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16217
Der Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin Expert Advisor basiert auf der Änderung der Richtung des i-SpectrAnalysis_Chaikin Indikators.Exp_BalanceOfPower_Histogram
Der Exp_BalanceOfPower_Histogram Expert Advisor basiert auf Änderung der Richtung des BalanceOfPower_Histogram Indikators.
Der Exp_RVIDiff Expert Advisor basierend auf Änderung der Richtung des RVIDiff Indikators.RVIDiff_HTF
Der RVIDiff Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.