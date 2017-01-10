真实作者:

igorad

趋势指标。直方图的位置和指标信号线相对于 0 轴的距离, 可作为趋势判定的依据。信号线和直方图的交汇点, 此处直方图颜色改变, 可用作交易执行的信号。

此指标首次以 MQL4 实现, 并于 2007.10.25 发表在 mql4.com 的代码基地。

图例.1 指标 StepSto_v2