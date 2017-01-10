请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
igorad
趋势指标。直方图的位置和指标信号线相对于 0 轴的距离, 可作为趋势判定的依据。信号线和直方图的交汇点, 此处直方图颜色改变, 可用作交易执行的信号。
此指标首次以 MQL4 实现, 并于 2007.10.25 发表在 mql4.com 的代码基地。
图例.1 指标 StepSto_v2
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16217
Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin
这款 Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin 智能交易系统基于 i-SpectrAnalysis_Chaikin 指标的方向变化。Exp_BalanceOfPower_Histogram
这款 Exp_BalanceOfPower_Histogram 智能交易系统基于 BalanceOfPower_Histogram 指标的方向变化。
Exp_RVIDiff
这款 Exp_RVIDiff 智能交易系统基于 RVIDiff 指标的方向变化。RVIDiff_HTF
指标 RVIDiff 在输入参数中有时间帧选项。