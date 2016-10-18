CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

BalanceOfPower_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
981
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador BalanceOfPower_Histogram con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador BalanceOfPower_Histogram.mq5.

Fig. 1. Indicador BalanceOfPower_Histogram_HTF

Fig. 1. Indicador BalanceOfPower_Histogram_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16213

Banda de todas las operaciones Banda de todas las operaciones

El indicador muestra el número total de operaciones por símbolo en tiempo real.

RSICandleV2 RSICandleV2

Indicador RSI en forma de vela con indicación de ruptura de las zonas de sobrecompra y sobreventa.

Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin

El experto Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del indicador i-SpectrAnalysis_Chaikin.

StepSto_v2 StepSto_v2

Indicador de tendencia.