StepSto_v2 - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者： igorad
トレンド指標ヒストグラムの位置および0レベルに相対したシグナルラインの位置は、トレンドを決定するために機能します。、シグナルラインとヒストグラムとの交点でのヒストグラムの色の変化は、取引を行うためのシグナルとしても役立ちます。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月25日に公開されました。
図1 StepSto_v2指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16217
