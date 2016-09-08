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Индикаторы

StepSto_v2 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2608
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

igorad

Трендовый индикатор. Ориентиром для определения тренда может служить расположение гистограммы и сигнальной линии индикатора относительно нуля 0, а сигналами для осуществления сделок — пересечения сигнальной линии и гистограммы, при которых происходит изменение цвета гистограммы.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 25.10.2007.

Рис.1 Индикатор StepSto_v2

Рис.1 Индикатор StepSto_v2

Monthly Weekly Levels Monthly Weekly Levels

Скрипт отображает на графике месячные и недельные уровни.

Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin

Эксперт Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin построен на основе изменения направления движения индикатора i-SpectrAnalysis_Chaikin.

Exp_RVIDiff Exp_RVIDiff

Эксперт Exp_RVIDiff построен на основе изменения направления движения индикатора RVIDiff.

RVIDiff_HTF RVIDiff_HTF

Индикатор RVIDiff с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.