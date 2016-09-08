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StepSto_v2 - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
igorad
Трендовый индикатор. Ориентиром для определения тренда может служить расположение гистограммы и сигнальной линии индикатора относительно нуля 0, а сигналами для осуществления сделок — пересечения сигнальной линии и гистограммы, при которых происходит изменение цвета гистограммы.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 25.10.2007.
Рис.1 Индикатор StepSto_v2
Скрипт отображает на графике месячные и недельные уровни.Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin
Эксперт Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin построен на основе изменения направления движения индикатора i-SpectrAnalysis_Chaikin.
Эксперт Exp_RVIDiff построен на основе изменения направления движения индикатора RVIDiff.RVIDiff_HTF
Индикатор RVIDiff с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.