Реальный автор:

igorad

Трендовый индикатор. Ориентиром для определения тренда может служить расположение гистограммы и сигнальной линии индикатора относительно нуля 0, а сигналами для осуществления сделок — пересечения сигнальной линии и гистограммы, при которых происходит изменение цвета гистограммы.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 25.10.2007.

Рис.1 Индикатор StepSto_v2