Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
StepSto_v2 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1225
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
igorad
Indicador de tendência Um ponto de referência para determinar a tendência pode ser a localização do histograma e a linha de sinal do indicador em relação ao zero 0, enquanto os sinais para realizar a transação podem ser as interseções da linha e o histograma, em que ocorre a alteração de cor do histograma.
Este indicador foi implementado por primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 25.10.2007.
Fig.1 Indicador StepSto_v2
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16217
O Expert Advisor Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin baseia-se na alteração do movimento do indicador i-SpectrAnalysis_Chaikin.Exp_BalanceOfPower_Histogram
O Expert Advisor Exp_BalanceOfPower_Histogram baseia-se na mudança do movimento do indicador BalanceOfPower_Histogram.
O conselheiro Exp_RVIDiff baseia-se na alteração da direção do movimento do indicador RVIDiff.RVIDiff_HTF
Indicador RVIDiff com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.