Indicadores

StepSto_v2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1225
Avaliação:
(16)
Publicado:
Autor real:

igorad

Indicador de tendência Um ponto de referência para determinar a tendência pode ser a localização do histograma e a linha de sinal do indicador em relação ao zero 0, enquanto os sinais para realizar a transação podem ser as interseções da linha e o histograma, em que ocorre a alteração de cor do histograma.

Este indicador foi implementado por primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 25.10.2007.

Fig.1 Indicador StepSto_v2

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16217

