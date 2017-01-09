CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

XvaMA - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
647
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
XvaMA.mq5 (10.22 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Echter Autor:

J.B

Der vaMA gleitende Durchschnitt mit der Option den Mittelungsalgorithmus zu ändern.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 22.04.2013.

Abb.1. Der XvaMA Indikator

Abb.1. Der XvaMA Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16195

OsHMA_HTF OsHMA_HTF

Der OsHMA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

PriceChannel_Stop_Digit_HTF PriceChannel_Stop_Digit_HTF

Der PriceChannel_Stop_Digit Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

FloatPivot_HTF FloatPivot_HTF

Der FloatPivot Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

FloatPivot_Digit FloatPivot_Digit

Der FloatPivot Indikator mit Farbfüllung innerhalb des Kanals, gezeichnet als Wolke mit Anzeige der letzten Werte als Preislabels und der Möglichkeit die Kanalleels auf eine gewünschte Anzahl von Stellen zu runden.