XvaMA - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
647
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Echter Autor:
J.B
Der vaMA gleitende Durchschnitt mit der Option den Mittelungsalgorithmus zu ändern.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 22.04.2013.
Abb.1. Der XvaMA Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16195
