CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

XvaMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
857
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
XvaMA.mq5 (10.22 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

J.B

Média móvel vaMA com possibilidade de substituir a mediana.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado por primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase a 22.04.2013.

Fig.1. Indicador XvaMA

Fig.1. Indicador XvaMA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16195

OsHMA_HTF OsHMA_HTF

Indicador OsHMA com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

PriceChannel_Stop_Digit_HTF PriceChannel_Stop_Digit_HTF

Indicador PriceChannel_Stop_Digit com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

FloatPivot_HTF FloatPivot_HTF

Indicador FloatPivot com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

FloatPivot_Digit FloatPivot_Digit

Indicador FloatPivot com preenchimento de cor do interior do canal sob a forma de uma nuvem de cor, com exibição dos valores mais recentes sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do canal até um número necessário de dígitos.