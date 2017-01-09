Autor real:

J.B

Média móvel vaMA com possibilidade de substituir a mediana.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado por primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase a 22.04.2013.

Fig.1. Indicador XvaMA