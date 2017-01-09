Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
XvaMA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 857
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
J.B
Média móvel vaMA com possibilidade de substituir a mediana.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Este indicador foi implementado por primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase a 22.04.2013.
Fig.1. Indicador XvaMA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16195
Indicador OsHMA com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.PriceChannel_Stop_Digit_HTF
Indicador PriceChannel_Stop_Digit com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
Indicador FloatPivot com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.FloatPivot_Digit
Indicador FloatPivot com preenchimento de cor do interior do canal sob a forma de uma nuvem de cor, com exibição dos valores mais recentes sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do canal até um número necessário de dígitos.