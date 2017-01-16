コードベースセクション
XvaMA
インディケータ

XvaMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

J.B

平均化アルゴリズムを変更することができるvaMA移動平均線。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2013年4月22日に公開されました。

図1　XvaMA指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16195

