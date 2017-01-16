入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つFloatPivot指標

チャネル内部が色で塗りつぶされて雲のように描かれ、価格ラベルとして最後の値を表示し数字のチャンネルのレベルを必要な数までの丸める可能性を持つFloatPivot指標。