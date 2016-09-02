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XvaMA - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
J.B
Скользящая средняя vaMA с возможностью замены усреднения.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL5 и опубликован в Code Base 22.04.2013.
Рис.1. Индикатор XvaMA
Индикатор PriceChannel_Stop_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.CronexChaikin_Signal
Индикатор CronexChaikin_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора CronexChaikin с фиксированным таймфреймом.
Индикатор FloatPivot с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.FloatPivot_Digit
Индикатор FloatPivot с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде, с отображением последних значений в виде ценовых меток и с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков.