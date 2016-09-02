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Индикаторы

XvaMA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1917
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
XvaMA.mq5 (10.22 KB) просмотр
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Реальный автор:

J.B

Скользящая средняя vaMA с возможностью замены усреднения.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL5 и опубликован в Code Base 22.04.2013.

Рис.1. Индикатор XvaMA

Рис.1. Индикатор XvaMA

PriceChannel_Stop_Digit_HTF PriceChannel_Stop_Digit_HTF

Индикатор PriceChannel_Stop_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

CronexChaikin_Signal CronexChaikin_Signal

Индикатор CronexChaikin_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора CronexChaikin с фиксированным таймфреймом.

FloatPivot_HTF FloatPivot_HTF

Индикатор FloatPivot с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

FloatPivot_Digit FloatPivot_Digit

Индикатор FloatPivot с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде, с отображением последних значений в виде ценовых меток и с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков.