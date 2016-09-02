Реальный автор:

J.B

Скользящая средняя vaMA с возможностью замены усреднения.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL5 и опубликован в Code Base 22.04.2013.

Рис.1. Индикатор XvaMA