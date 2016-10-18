CodeBaseSecciones
OsHMA_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
OsHMA.mq5 (6.79 KB) ver
OsHMA_HTF.mq5 (8.58 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance

Indicador OsHMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador OsHMA.mq5.

Fig. 1. OsHMA_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16194

PriceChannel_Stop_Digit_HTF PriceChannel_Stop_Digit_HTF

Indicador PriceChannel_Stop_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

CronexDeMarker_Signal CronexDeMarker_Signal

El indicador CronexDeMarker_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador CronexDeMarker con un marco temporal fijado.

XvaMA XvaMA

Media móvil vaMA con posibilidad de cambiar la promediación.

FloatPivot_HTF FloatPivot_HTF

Indicador FloatPivot con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.