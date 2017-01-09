Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
PriceChannel_Stop_Digit_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der PriceChannel_Stop_Digit Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die PriceChannel_Stop_Digit.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb.1. Der PriceChannel_Stop_Digit_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16193
CronexDeMarker_Signal
Der CronexDeMarker_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des CronexDeMarker Indikators mit einem fixen TimeFrame.CronexChaikin_Signal
Der CronexChaikin_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung des CronexChaikin Indikators mit einem fixen TimeFrame.