PriceChannel_Stop_Digit_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der PriceChannel_Stop_Digit Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die PriceChannel_Stop_Digit.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der PriceChannel_Stop_Digit_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16193

