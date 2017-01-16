CronexDeMarker_Signal指標は、固定された時間枠でのCronexDeMarker指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。

CronexChaikin_Signal指標は、固定された時間枠でのCronexChaikin指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。