PriceChannel_Stop_Digit_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つPriceChannel_Stop_Digit指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標はPriceChannel_Stop_Digit.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 PriceChannel_Stop_Digit_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16193
CronexDeMarker_Signal
CronexDeMarker_Signal指標は、固定された時間枠でのCronexDeMarker指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。CronexChaikin_Signal
CronexChaikin_Signal指標は、固定された時間枠でのCronexChaikin指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。