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PriceChannel_Stop_Digit_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор PriceChannel_Stop_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора PriceChannel_Stop_Digit.mq5.
Рис.1. Индикатор PriceChannel_Stop_Digit_HTF
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