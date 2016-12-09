CodeBaseSecciones
PriceChannel_Stop_Digit - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real: TrendLaboratory Ltd.


Indicador PriceChannel_Stop que representa el último valor en forma de marcas de precio, con la posibilidad de redondear los niveles del indicador en el número necesario de órdenes. El orden de redondeo está determinado por la variable de entrada del indicador Digit :

input uint Digit=3; //número de órdenes de redondeo


Fig. 1. PriceChannel_Stop_Digit

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15656

