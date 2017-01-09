Der CronexDeMarker_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des CronexDeMarker Indikators mit einem fixen TimeFrame.

Die Quelle der Signale ist die gemeinsame Anordnung der Haupt- und Signallinien des Indikators. Der Indikator zeigt die Farbe der Wolke laut dem CronexDeMarker Indikators. Farbe Sterne auf der Linie erscheinen, wenn sich ein Balken des korrespondierenden TimeFrames ändert.

Der Indikator benötigt die CronexDeMarker.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie nach terminal_folder\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der CronexDeMarker_Signal Indikator