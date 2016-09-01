Индикатор CronexDeMarker_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора CronexDeMarker с фиксированным таймфреймом.

В качестве источника сигнала служит взаимное расположение основной и сигнальной линий исходного индикатора. Индикатор отображает цвет облака исходного индикатора CronexDeMarker. Цветные звёзды на линии появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_терминала>\MQL5\Indicators индикатора CronexDeMarker.mq5.

Рис.1. Индикатор CronexDeMarker_Signal