無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
i4_DRF_v3 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 975
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
goldenlion@ukr.net
高値と安値の上昇と下降の計算を伴うシンプルなトレンド指標。計算式：
i4_DRF_v2=100 * (Psum - NSum) / Period
ここで
- Psum — Highが増加している計算期間あたりのローソク足の数
- Nsum — Lowが増加している計算期間あたりのローソク足の数
- Period — 計算期間
図1 i4_DRF_v3指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16172
Elliott_Wave_Oscillator_Sign_Alert
Elliott_Wave_Oscillator指標のアルゴリズムに基づいたセマフォシグナル指標で、アラート機能、電子メール、モバイルデバイスへのプッシュ通知の送信を特徴とします。Price_Compare
「price」の「double」値のエレガントで素早い比較。
BS_Living_Now
BS Living Now 指標は市場の極値を指し、標準フラクタル指標に多少似ています。CronexChaikin_Signal
CronexChaikin_Signal指標は、固定された時間枠でのCronexChaikin指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。