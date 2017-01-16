コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

i4_DRF_v3 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
975
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

goldenlion@ukr.net

高値と安値の上昇と下降の計算を伴うシンプルなトレンド指標。計算式：

i4_DRF_v2=100 * (Psum - NSum) / Period

ここで

  • Psum — Highが増加している計算期間あたりのローソク足の数
  • Nsum — Lowが増加している計算期間あたりのローソク足の数
  • Period — 計算期間

図1　i4_DRF_v3指標

図1　i4_DRF_v3指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16172

Elliott_Wave_Oscillator_Sign_Alert Elliott_Wave_Oscillator_Sign_Alert

Elliott_Wave_Oscillator指標のアルゴリズムに基づいたセマフォシグナル指標で、アラート機能、電子メール、モバイルデバイスへのプッシュ通知の送信を特徴とします。

Price_Compare Price_Compare

「price」の「double」値のエレガントで素早い比較。

BS_Living_Now BS_Living_Now

BS Living Now 指標は市場の極値を指し、標準フラクタル指標に多少似ています。

CronexChaikin_Signal CronexChaikin_Signal

CronexChaikin_Signal指標は、固定された時間枠でのCronexChaikin指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。