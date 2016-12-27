基于 Elliott_Wave_Oscillator 指标算法的信号灯信号指标，它可以提醒，发送电子邮件以及向手机设备中发送推送通知。

BS Living Now 指标指出了市场的极值点并且类似于标准的分形指标。

CronexChaikin_Signal 指标使用固定时段的 CronexChaikin 指标的值来显示当前趋势的信息。