请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
goldenlion@ukr.net
一个简单的趋势指标，计算了最高价和最低价的上涨和下跌。计算公式:
i4_DRF_v2=100 * (Psum - NSum) / Period
其中:
- Psum — 每个计算周期中在高价上面有增长的烛形数量；
- Nsum — 每个计算周期中在低价上有下跌的烛形数量；
- Period — 计算周期数。
图1. i4_DRF_v3 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16172
Elliott_Wave_Oscillator_Sign_Alert
基于 Elliott_Wave_Oscillator 指标算法的信号灯信号指标，它可以提醒，发送电子邮件以及向手机设备中发送推送通知。Price_Compare
简单快捷地比较"价格"的双精度值。
BS_Living_Now
BS Living Now 指标指出了市场的极值点并且类似于标准的分形指标。CronexChaikin_Signal
CronexChaikin_Signal 指标使用固定时段的 CronexChaikin 指标的值来显示当前趋势的信息。