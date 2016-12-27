代码库部分
i4_DRF_v3.mq5 (5.45 KB)
真实作者:

goldenlion@ukr.net

一个简单的趋势指标，计算了最高价和最低价的上涨和下跌。计算公式:

i4_DRF_v2=100 * (Psum - NSum) / Period

其中:

  • Psum — 每个计算周期中在高价上面有增长的烛形数量；
  • Nsum — 每个计算周期中在低价上有下跌的烛形数量；
  • Period — 计算周期数。

图1. i4_DRF_v3 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16172

