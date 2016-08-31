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i4_DRF_v3 - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
goldenlion@ukr.net
Простейший трендовый индикатор с подсчётом роста и падения High и Low. Формула расчёта:
i4_DRF_v2=100 * (Psum - NSum) / Period
где:
- Psum — количество свечек за период расчёта, у которых рост High;
- Nsum — количество свечек за период расчёта, у которых рост Low;
- Period — период расчёта.
Рис.1. Индикатор i4_DRF_v3
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