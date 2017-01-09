und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
i4_DRF_v3 - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor:
goldenlion@ukr.net
Eine einfacher Trendindikator mit Berechnung der Anstiegs und Fallens von Hoch- und Tiefpreisen. Berechnungsformel:
i4_DRF_v2=100 * (Psum - NSum) / Period
wobei:
- Psum — die Anzahl von Kerzen pro Berechnungsperiode, bei denen es eine Zunahme der Hochs gab;
- Nsum — die Anzahl von Kerzen pro Berechnungsperiode, bei denen es eine Zunahme der Tiefs gab;
- Period — Berechnungsperiode.
Abb.1. Der i4_DRF_v3 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16172
