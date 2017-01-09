Echter Autor:

goldenlion@ukr.net

Eine einfacher Trendindikator mit Berechnung der Anstiegs und Fallens von Hoch- und Tiefpreisen. Berechnungsformel:

i4_DRF_v2=100 * (Psum - NSum) / Period

wobei:

Psum — die Anzahl von Kerzen pro Berechnungsperiode, bei denen es eine Zunahme der Hochs gab;

Nsum — die Anzahl von Kerzen pro Berechnungsperiode, bei denen es eine Zunahme der Tiefs gab;

Period — Berechnungsperiode.

Abb.1. Der i4_DRF_v3 Indikator