CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

i4_DRF_v3 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
724
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Echter Autor:

goldenlion@ukr.net

Eine einfacher Trendindikator mit Berechnung der Anstiegs und Fallens von Hoch- und Tiefpreisen. Berechnungsformel:

i4_DRF_v2=100 * (Psum - NSum) / Period

wobei:

  • Psum — die Anzahl von Kerzen pro Berechnungsperiode, bei denen es eine Zunahme der Hochs gab;
  • Nsum — die Anzahl von Kerzen pro Berechnungsperiode, bei denen es eine Zunahme der Tiefs gab;
  • Period — Berechnungsperiode.

Abb.1. Der i4_DRF_v3 Indikator

Abb.1. Der i4_DRF_v3 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16172

Elliott_Wave_Oscillator_Sign_Alert Elliott_Wave_Oscillator_Sign_Alert

Ein Flaggensignal Indikator basierend auf dem Algorithmus des Elliott_Wave_Oscillator Indikators, der Benachrichtigungen, Versendung von E-Mails und Push-Benachrichtigungen auf mobilen Geräten unterstützt.

Price_Compare Price_Compare

Eleganter und wendiger Vergleich der "doppelten" Werte des "Preises".

BS_Living_Now BS_Living_Now

Der BS Living Now Indikator zeigt Marktextrema an und ähnelt etwas dem Standardfraktal-Indikator.

CronexChaikin_Signal CronexChaikin_Signal

Der CronexChaikin_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung des CronexChaikin Indikators mit einem fixen TimeFrame.