i4_DRF_v2 - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
goldenlion@ukr.net
終値の上昇と下落の計算を伴う単純なトレンド指標。計算式：
i4_DRF_v2=100 * (Psum - NSum) / Period
ここで
- Psum — 価格が上昇してい計算期間でのローソク足の数
- Nsum — 価格が下降してい計算期間でのローソク足の数
- Period — 計算法
もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2008年3月9日にコードベースに公開されました。
図1 i4_DRF_v2指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16170
