ZZ Fibo Traderは、ZigZagの長い衝撃波にフィボナッチ線をプロットするSimple ZZ Fiboの使い方を簡単に示しています。さらに、このアルゴリズムは、決済逆指値を動かすための放物系の動作を示しています。

OnTimerイベントに基づいた取引を説明する簡単なコード。タイマーがトリガされると、ロボットは決済逆指値/決済指値で売買を行います。