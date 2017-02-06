コードベースセクション
実際の著者：

goldenlion@ukr.net

終値の上昇と下落の計算を伴う単純なトレンド指標。計算式：

i4_DRF_v2=100 * (Psum - NSum) / Period

ここで

  • Psum — 価格が上昇してい計算期間でのローソク足の数
  • Nsum — 価格が下降してい計算期間でのローソク足の数
  • Period — 計算法

もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2008年3月9日にコードベースに公開されました。

図1　i4_DRF_v2指標

