i4_DRF_v2 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
真实作者:

goldenlion@ukr.net

计算了收盘价的上升和下降的简单趋势指标。计算公式:

i4_DRF_v2=100 * (Psum - NSum) / Period

其中:

  • Psum — 每个计算时段中，价格上升的烛形数量;
  • Nsum — 每个计算时段中，价格下跌的烛形数量;
  • Period — 计算周期数。

本指标最初是使用MQL4语言编写的，并且首先于2008年3月9日发布于代码库中。

图1. i4_DRF_v2 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16170

