真实作者:
goldenlion@ukr.net
计算了收盘价的上升和下降的简单趋势指标。计算公式:
i4_DRF_v2=100 * (Psum - NSum) / Period
其中:
- Psum — 每个计算时段中，价格上升的烛形数量;
- Nsum — 每个计算时段中，价格下跌的烛形数量;
- Period — 计算周期数。
本指标最初是使用MQL4语言编写的，并且首先于2008年3月9日发布于代码库中。
图1. i4_DRF_v2 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16170
