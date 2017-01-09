Participe de nossa página de fãs
i4_DRF_v2 - indicador para MetaTrader 5
1303
Autor real:
goldenlion@ukr.net
Indicador de tendência simples com computação do crescimento e queda dos preços de fechamento. Fórmula de cálculo:
i4_DRF_v2=100 * (Psum - NSum) / Period
Onde:
- Psum — número de velas para o período de cálculo cujo crescimento cresceu;
- Psum — número de velas para o período de cálculo cujo preço caiu;
- Period — período de cálculos.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no Code Base a 09.03.2008.
Fig.1. Indicador i4_DRF_v2
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16170
