Autor real:

goldenlion@ukr.net

Indicador de tendência simples com computação do crescimento e queda dos preços de fechamento. Fórmula de cálculo:

i4_DRF_v2=100 * (Psum - NSum) / Period

Onde:

Psum — número de velas para o período de cálculo cujo crescimento cresceu;

Psum — número de velas para o período de cálculo cujo preço caiu;

Period — período de cálculos.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no Code Base a 09.03.2008.

Fig.1. Indicador i4_DRF_v2