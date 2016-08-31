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Индикаторы

i4_DRF_v2 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2135
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

goldenlion@ukr.net

Простейший трендовый индикатор с подсчётом роста и падения цен закрытия. Формула расчёта:

i4_DRF_v2=100 * (Psum - NSum) / Period

где:

  • Psum — количество свечек за период расчёта, когда цена росла;
  • Nsum — количество свечек за период расчёта, когда цена падала;
  • Period — период расчёта.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 09.03.2008.

Рис.1. Индикатор i4_DRF_v2

Рис.1. Индикатор i4_DRF_v2

Elliott_Wave_Oscillator_Sign_Alert Elliott_Wave_Oscillator_Sign_Alert

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора Elliott_Wave_Oscillator с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

ATR_Channels_Cloud_Digit ATR_Channels_Cloud_Digit

Три канала с использованием индикатора ATR, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков.

i4_DRF_v3 i4_DRF_v3

Простейший трендовый индикатор с подсчётом роста и падения High и Low.

PriceGrid1_Plus PriceGrid1_Plus

Сетка из круглых ценовых уровней.