Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
i4_DRF_v2 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2135
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
goldenlion@ukr.net
Простейший трендовый индикатор с подсчётом роста и падения цен закрытия. Формула расчёта:
i4_DRF_v2=100 * (Psum - NSum) / Period
где:
- Psum — количество свечек за период расчёта, когда цена росла;
- Nsum — количество свечек за период расчёта, когда цена падала;
- Period — период расчёта.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 09.03.2008.
Рис.1. Индикатор i4_DRF_v2
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора Elliott_Wave_Oscillator с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.ATR_Channels_Cloud_Digit
Три канала с использованием индикатора ATR, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков.
Простейший трендовый индикатор с подсчётом роста и падения High и Low.PriceGrid1_Plus
Сетка из круглых ценовых уровней.