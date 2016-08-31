Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора Elliott_Wave_Oscillator с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Три канала с использованием индикатора ATR, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков.