i4_DRF_v2 - Indikator für den MetaTrader 5
- 990
Der echte Autor:
goldenlion@ukr.net
Der elementare Trendindikator mit der Zählung des Wachstums und der Abnahme der Exit-Preise Die Berechnungsformel:
i4_DRF_v2=100 * (Psum - NSum) / Period
wo:
- Psum — die Zahl der Kerzen im Laufe der Berechnung, wenn der Preis wachste;
- Nsum — die Zahl der Kerzen im Laufe der Berechnung, wenn der Preis senkte;
- Period — die Periode der Berechnung.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 09.03.2008. veröffentlicht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16170
