Der elementare Trendindikator mit der Zählung des Wachstums und der Abnahme der Exit-Preise Die Berechnungsformel:

i4_DRF_v2=100 * (Psum - NSum) / Period

wo:

Psum — die Zahl der Kerzen im Laufe der Berechnung, wenn der Preis wachste;

Nsum — die Zahl der Kerzen im Laufe der Berechnung, wenn der Preis senkte;

Period — die Periode der Berechnung.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 09.03.2008. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator i4_DRF_v2