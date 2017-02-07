CodeBaseKategorien
i4_DRF_v2 - Indikator für den MetaTrader 5

Der echte Autor:

goldenlion@ukr.net

Der elementare Trendindikator mit der Zählung des Wachstums und der Abnahme der Exit-Preise Die Berechnungsformel:

i4_DRF_v2=100 * (Psum - NSum) / Period

wo:

  • Psum — die Zahl der Kerzen im Laufe der Berechnung, wenn der Preis wachste;
  • Nsum — die Zahl der Kerzen im Laufe der Berechnung, wenn der Preis senkte;
  • Period — die Periode der Berechnung.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 09.03.2008. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator i4_DRF_v2

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16170

