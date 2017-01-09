CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

XFatlXSatlCloud - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
756
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
XFatlXSatlCloud.mq5 (9.69 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

MACD-Histogramm basierend auf den geglätteten digitalen FATL und SATL Filtern mit farbiger Wolke zwischen ihnen.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1. Der XFatlXSatlCloud Indikator

Abb.1. Der XFatlXSatlCloud Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16163

XFatlXSatlMACD XFatlXSatlMACD

MACD-Histogramm basierend auf den digitalen FATL und SATL Filtern mit Farbanzeige von Trends.

PriceGrid1_Plus PriceGrid1_Plus

Ein Raster von runden Preislevels.

Price_Compare Price_Compare

Eleganter und wendiger Vergleich der "doppelten" Werte des "Preises".

Elliott_Wave_Oscillator_Sign_Alert Elliott_Wave_Oscillator_Sign_Alert

Ein Flaggensignal Indikator basierend auf dem Algorithmus des Elliott_Wave_Oscillator Indikators, der Benachrichtigungen, Versendung von E-Mails und Push-Benachrichtigungen auf mobilen Geräten unterstützt.