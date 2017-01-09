MACD-Histogramm basierend auf den geglätteten digitalen FATL und SATL Filtern mit farbiger Wolke zwischen ihnen.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1. Der XFatlXSatlCloud Indikator