XFatlXSatlCloud - Indikator für den MetaTrader 5
MACD-Histogramm basierend auf den geglätteten digitalen FATL und SATL Filtern mit farbiger Wolke zwischen ihnen.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1. Der XFatlXSatlCloud Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16163
