请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
基于平滑的 FATL 和 SATL 数字过滤器以及它们之间信号趋势云的指标。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。
图1. XFatlXSatlCloud 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16163
XFatlXSatlMACD
MACD 柱形图，基于 FATL 和 SATL 数字过滤器，含有指示趋势的颜色。PriceGrid1_Plus
近似价格级别的网格。
Price_Compare
简单快捷地比较"价格"的双精度值。Elliott_Wave_Oscillator_Sign_Alert
基于 Elliott_Wave_Oscillator 指标算法的信号灯信号指标，它可以提醒，发送电子邮件以及向手机设备中发送推送通知。